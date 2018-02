Irlanda anuncia retirada de Lane e dá espaço a De Guindos como vice do BCE

O espanhol pode ser ungido pelo conselho de ministros de Finanças da União Europeia amanhã. Depois, ele deve ser nomeado pelos líderes do bloco na reunião de 22 e 23 de março - Foto: La Vanguardia

A Irlanda anunciou nesta segunda-feira a retirada da indicação do presidente do banco central irlandês Philip Lane para a vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE), deixando o caminho livre para o ministro de Finanças da Espanha, Luis de Guindos, ser nomeado para o cargo.

O anúncio da retirada foi feito pelo ministro de Finanças da Irlanda, Paschal Donohoe. Ele ressaltou a importância de que os ministros de finanças da zona do euro (Ecofin), que se reúnem nesta segunda-feira, decidam quem ocupará o cargo por consenso e aproveitou para desejar boa sorte a De Guindos.

O espanhol pode ser ungido pelo conselho de ministros de Finanças da União Europeia amanhã. Depois, ele deve ser nomeado pelos líderes do bloco na reunião de 22 e 23 de março.