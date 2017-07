Iraquiano é morto depois de matar uma pessoa em boate na Alemanha

Duas pessoas morreram, uma delas o agressor identificado como iraquiano, e outras três ficaram gravemente feridas depois que um homem de 34 anos abriu fogo esta madrugada em uma discoteca da cidade de Constança, no sul da Alemanha, informaram fontes da polícia local.

O agressor, do qual não se revelou identidade nem possíveis motivos, foi detido pouco após deixar o local após trocar tiros com agentes das forças de segurança. Ele morreu pouco depois.

O autor do tiroteio ocorrido esta madrugada em uma discoteca do sul da Alemanha, com dois mortos e três feridos, é um homem de 34 anos de origem iraquiana, informaram fontes da polícia, que, por enquanto, descartam motivo terrorista no ataque.

Entre os dois mortos está o próprio agressor, abatido por tiros da polícia, enquanto que outras três pessoas ficaram gravemente feridas.

