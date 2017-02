Iraque tenta retomar parte de Mossul do Estado islâmico

As forças de segurança iraquianas lançaram uma ofensiva terrestre para retomar a parte ocidental de Mossul do Estado Islâmico no início do domingo, disse o primeiro-ministro Haider al-Abadi.

A luta por áreas de Mossul a oeste do rio Tigre está sendo conduzida por forças da polícia federal, com o exército iraquiano e milícias, disseram autoridades militares iraquianas. Horas antes do início da operação, as forças aéreas iraquianas lançaram milhões de folhetos no lado oeste da cidade, pedindo que os civis fugissem.

"Um novo amanhecer surgiu, o alvorecer da grande vitória", disse Abadi, aparecendo na televisão estatal de Bagdá, logo após o nascer do sol, para anunciar a operação. No meio da manhã, oficiais militares iraquianos disseram que haviam retomado a primeira aldeia.

"Libere o que resta desta cidade e liberte as pessoas da agressão e do terrorismo de Daesh e se livre dele para sempre", acrescentou, usando um acrônimo em árabe para o Estado islâmico.

As forças militares e aliadas do Iraque lançaram pela primeira vez uma ofensiva para retirar Mossul do Estado Islâmico em outubro.

