Iraque promove ataque aéreo contra Estado Islâmico na Síria

A força aérea iraquiana promoveu na sexta-feira seus primeiros ataques contra o Estado Islâmico na vizinha Síria, informou o primeiro-ministro do país, Haider al-Abadi, marcando uma dramática escalada do esforço contra a insurgência.

O ataque em território estrangeiro ocorre enquanto as forças de segurança do Iraque ainda combatem contra militantes pela retomada do oeste de Mosul e mostra que o governo iraquiano está mudando seu foco contra um Estado Islâmico que não mais tem sua principal fortaleza dentro do país.

"Estamos determinados a combater o terrorismo, que tenta matar nossos filhos e nosso povo, em qualquer lugar onde ele estiver", afirmou Abadi.

Abadi ordenou ataques pela fronteira após oficiais de inteligência relacionarem recentes bombardeios em Bagdad a comandantes em vilarejos na Síria. Os ataques ocorrem em coordenação com o governo em Damasco, segundo autoridades iraquianas.

"Essa é a primeira vez que a força aérea iraquiana conduziu ataques aéreos em terreno sírio", disse um oficial. "E certamente foi ancorado em coordenação com o lado sírio", disse.

"O mais importante aspecto do ataque é que ele mostra que o centro de gravidade do Estado Islâmico saiu de Mosul para a fronteira entre a Síria e o Iraque", disse Nicholas Heras, pesquisador especializado em Oriente Médio associado do Centro para uma Nova Segurança Americana. "É o governo iraquiano dizendo 'olhe, pegamos o Estado Islâmico e ele vai cair'".

O ataque aéreo agressivo ocorre no momento em que forças em terra atuam no lado oeste de Mosul para retomar a segunda maior cidade do Iraque das mãos de militantes. Depois de recentemente retomar o lado leste de Mosul e outras várias cidades, as forças armadas pretendem impedir o grupo extremista de qualquer reivindicação de um califado dentro de seu país. Fonte: Dow Jones Newswires.

