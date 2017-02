Iraque: polícia captura duas vizinhanças após confronto com Estado Islâmico

A polícia militarizada do Iraque capturou duas vizinhanças do lado oeste de Mosul neste domingo em meio a fortes confrontos com militantes do grupo extremista Estado Islâmico. Milhares de pessoas continuam fugindo da região de batalha em direção a áreas controladas pelo governo.

Forças iraquianas, apoiadas por forças aéreas da coalizão liderada pelos Estados Unidos, lançaram uma nova campanha na semana passada para retirar militantes do Estado Islâmico do oeste de Mosul, tendo capturado até aqui o aeroporto internacional da cidade e uma base militar adjacente.

Autoridades iraquianas declararam o leste de Mosul como "completamente libertado" dos militantes em janeiro, três meses depois de lançarem a operação para retomada da segunda maior cidade do país.

A divisão policial avançou para a vizinhança de Tayaran na madrugada de domingo e, segundo o major-general Haider al-Maturi, a área agora está totalmente sob controle das forças.

Os militantes do Estado Islâmico, disse al-Maturi, usaram 10 bombardeios suicidas em carros, mas nove das explosões não atingiram seus alvos.

Mais a oeste, as forças especiais iraquianas ainda capturaram a vizinhança de Mamun, a qual também foi considerada completamente sob controle. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários