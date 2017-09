Iraque pede a potências ajuda para construir reator nuclear com fins pacíficos

O ministro das Relações Exteriores do Iraque, Ibrahim al-Jaafari, pediu ajuda às potências nucleares para construir um reator atômico para fins pacíficos. Al-Jaafari fez o pedido em seu discurso neste sábado na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele pediu ajuda para "construir um reator nuclear para fins pacíficos no Iraque, para adquirir essa tecnologia nuclear", citando as disposições do Tratado de Não-Proliferação Nuclear que permitem aos países buscar projetos pacíficos de energia nuclear. O Iraque ratificou o tratado em 1969.

Al-Jaafari também pediu a ajuda da comunidade internacional na reconstrução de áreas recuperadas do Estado Islâmico. "Nós damos grande importância à libertação de nossa sociedade da cultura do ódio e assassinato que foi disseminada pelo Estado Islâmico", disse ele. "Para combater essas práticas, precisamos da assistência da comunidade internacional para fornecer serviços." Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários