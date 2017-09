Iraque interrompe voos em duas cidades do Curdistão após plebiscito

Uma determinação do governo do Iraque para que sejam interrompidos todos os voos internacionais em duas cidades do Curdistão entra em vigor na noite desta sexta-feira (hora local). A medida de Bagdá foi tomada em meio a tensões depois da realização na segunda-feira de um plebiscito pela independência da região nesta semana no Curdistão e em territórios disputados.

O Ministério dos Transportes determinou que as companhia aéreas interrompam o serviço para Irbil, capital regional do Curdistão, e para a segunda maior cidade curda, Sulaimaniyah. As companhias regionais têm dito que cumprirão o veto.

A votação sem caráter de lei, na qual os curdos defenderam majoritariamente a independência do Iraque, foi apontada por líderes curdos como um exercício de autodeterminação. A ideia de um Estado independente tem sido central para os políticos curdos há décadas.

Já um importante clérigo xiita do Iraque, o grão aiatolá Ali al-Sistani, afirmou nesta sexta-feira que a votação "é uma tentativa de dividir o Iraque e tomar nossa parte norte para estabelecer um Estado independente". Al-Sistani disse que todos os partidos do Iraque devem obedecer a Constituição e advertiu contra "passos unilaterais" para dividir o país. Fonte: Associated Press.

