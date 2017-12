Iraque: Guerra contra Estado Islâmico 'está encerrada', diz general

"Todas as áreas do Iraque foram liberadas do controle de terroristas Daesh e nossas forças estão no controle da fronteira internacional Iraque-Síria", diz o general em comunicado. - Foto: Iraqi News

A guerra contra o Estado Islâmico está encerrada, afirmou o comandante iraquiano General Abdul-Amir Rasheed Yar Allah. As operações de combate contra os extremistas, declarou, foram concluídas após forças iraquianas retomarem o controle da fronteira entre Iraque e Síria.

"Todas as áreas do Iraque foram liberadas do controle de terroristas Daesh e nossas forças estão no controle da fronteira internacional Iraque-Síria", diz o general em comunicado.

No verão de 2014, combatentes do Estado Islâmico tomaram cerca de um terço do território iraquiano, incluindo a cidade de Mosul, a segunda maior do país.

Nos últimos três anos e meio, soldados iraquianos apoiados pela coalizão liderada por militares norte-americanos recuperaram os territórios dos extremistas, que ainda seguem capazes de fazer ataques-surpresa. Fonte: Associated Press.