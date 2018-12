Iraque estuda possibilidade de enviar militares à vizinha Síria

O primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul-Mahdi, declarou nesta segunda-feira que seu país poderá enviar tropas para a vizinha Síria, dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciar a decisão de retirar seus militares do território sírio.

Segundo Abdul-Mahdi, o governo iraquiano está "considerando todas as opções" para proteger seu país de ameaças além das fronteiras.

O Iraque mantém reforços nas áreas fronteiriças com a Síria para impedir a infiltração de militantes do Estado Islâmico, que controla um bolsão de território ao longo do rio Eufrates.

Arábia Saudita

Em mensagem no Twitter, Trump elogiou hoje a Arábia Saudita por concordar em gastar os recursos necessários para ajudar a reconstruir a Síria, "em vez dos Estados Unidos", que "estão a 5.000 milhas de distância". Com informações da Associated Press.