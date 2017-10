Iraque diz ter tomado controle de áreas de Kirkuk ricas em petróleo

As forças do Iraque afirmam ter tomado o controle hoje de áreas da província disputada de Kirkuk, rica em petróleo, no nordeste do país. Segundo o governo iraquiano, diversos campos de petróleo foram recuperados, assim como o controle do aeroporto.

As forças curdas perderam posições em torno da cidade, à medida que o exército iraquiano avançava. O governo central havia dado um ultimato ao Curdistão, após a realização de um referendo de independência. Com a ação, o exército do Iraque retomou várias zonas e infraestruturas de Kirkuk, que estavam sob controle curto desde 2014.

A coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o grupo Estado Islâmico divulgou que há indícios de que a troca de tiros entre as forças curdas e iraquianas ao redor de Kirkut foi um "mal entendido".

Segundo um comunicado, a coalizão monitora veículos militares curdos e do exército iraquiano e acredita que "foram movimentos coordenados, não ataques".

Os EUA treinaram, armas e forneceram equipamentos tanto para as forças federais iraquianas quanto para as forças curdas, como parte dos esforços da guerra contra o Estado Islâmico. Fonte: Associated Press.

