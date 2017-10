Iraque consolida controle de campos de petróleo em Kirkuk e EUA pedem diálogo

As Forças Armadas do Iraque consolidaram nesta terça-feira seu controle de dois importantes campos de petróleo nas proximidades da cidade de Kirkuk, até então administrados por forças curdas. Em comunicado, as tropas federais afirmaram que controlam agora os campos North Oil Company e Baba Gurgur. As forças iraquianas avançaram sobre Kirkuk ao longo da noite de segunda-feira e entraram em confronto com forças curdas. A cidade fica fora da região autônoma curda, mas é reivindicada tanto pelos curdos como pelo governo central.

As duas partes têm divergências sobre a divisão das receitas com os campos de petróleo nas proximidades. Os Estados Unidos não culpam o governo iraquiano pela violência, mas têm pedido diálogo entre as partes. Segundo um porta-voz do Pentágono, a disputa é uma "distração" da meta dos EUA de destruir o Estado Islâmico.

A Turquia, por sua vez, afirmou que apoia a operação conduzida pelas forças iraquianas na região de Kirkuk. O vice-premiê turco, Bekir Bozdag, porém, afirmou que ela ocorre "muito tarde". Segundo Bozdag, há um ataque à integridade territorial iraquiana, por causa das ações curdas pela independência da região. A Turquia anunciou ainda o fechamento de seu espaço aéreo para voos que partiriam ou chegariam da região curda.

A crise entre Bagdá e os curdos se agravou após a ocorrência de um plebiscito pela independência na região, vencido pelos partidários da secessão. O governo do Iraque não reconhece a votação.

Nesta terça-feira, milhares de civis voltavam a Kirkuk, um dia após fugirem em meio aos confrontos entre as forças iraquianas e curdas. Fonte: Associated Press.