Iraque: ataques promovidos por coalizão podem ter vitimado centenas de civis

Líderes muçulmanos sunitas do Iraque expressaram ontem preocupação com relatos de ataques aéreos que supostamente mataram mais de 100 civis no oeste de Mossul, onde tropas do governo apoiadas pelos EUA estão lutando contra o grupo Estado Islâmico.

Não está claro quem promoveu os ataques aéreos, mas na sexta-feira a coligação liderada pelos EUA disse que estava investigando as alegações. Os moradores relataram dois bombardeios que atingiram uma área residencial nos dias 13 e 17 de março. O Ministério da Defesa iraquiano não forneceu nenhum comentário imediato.

Em tweets publicados em seu relato oficial, o presidente do parlamento, Salim al-Jabouri, disse que "percebemos a enorme responsabilidade das forças libertadoras" e pedimos a eles "não pouparem esforços para salvar os civis".

Em um comunicado divulgado em seu site, o vice-presidente Osama al-Nujaifi, ele mesmo de Mosul, descreveu o incidente como uma "catástrofe humanitária", culpando os ataques aéreos da coalizão liderada pelos EUA e o uso excessivo de força pelas forças da Polícia Federal. Al-Nujaifi colocou o número de civis mortos em "centenas". Ele pediu uma sessão de emergência no parlamento e uma investigação imediata sobre o incidente.

Moradores do bairro conhecido como Mosul Jidideh disseram que dezenas de moradores podem ter sido vítimas dos ataques. O residente Ahmed Ahmed disse que havia mais de cem pessoas dentro do grupo que se refugiavam dos mísseis. Repórteres viram pelo menos 50 corpos sendo recuperados dos destroços dos prédios.

Com o endurecimento dos confrontos com o Estado Islâmico, as forças iraquianas e de coalizão têm se voltado cada vez mais para ataques aéreos e artilharia para limpar e manter território nos bairros densamente povoados de Mosul. Civis, funcionários humanitários e de monitoramento alertam sobre o aumento de vítimas civis no oeste de Mosul, por conta desta estratégia.

Com o apoio de uma coalizão internacional liderada pelos EUA, as forças iraquianas lançaram uma operação em fevereiro para expulsar o Estado Islâmico da metade ocidental da segunda maior cidade do Iraque, afirmando que o leste de Mosul estava "totalmente livre do grupo" no mês anterior. A operação começou em outubro do ano passado. Fonte: Associated Press.

