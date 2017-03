Iraque: áreas sob controle do Estado Islâmico em Mossul estão cercadas

O enviado especial presidencial da coalizão global contra o Estado Islâmico, Brett McGurk, disse neste domingo que os bairros no oeste de Mossul que continuam sob o controle do Estado Islâmico estão agora completamente cercados e que o grupo perdeu mais de 60% do território que chegou a controlar no Iraque.

McGurk disse que o exército iraquiano está agora no controle da última estrada de saída de Mossul durante uma entrevista coletiva na capital iraquiana neste domingo.

As forças iraquianas estão atualmente lutando contra o Estado Islâmico no oeste de Mossul, depois de o leste da cidade ter sido "totalmente liberado" em janeiro.

O Estado Islâmico tomou o controle de Mossul no verão de 2014 e obteve grandes faixas do norte e oeste do país. No auge do poder do grupo no Iraque, o Estado Islâmico controlava quase um terço do país. Fonte: Associated Press.

