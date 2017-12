Iraque anuncia vitória contra Estado Islâmico

O principal comandante da coalizão liderada pelos Estados Unidos parabenizou o Iraque por ter derrotado o grupo do Estado Islâmico. Em um comunicado divulgado pela coalizão neste domingo, Paul E. Funk II ainda prometeu que as forças da coalizão continuariam a apoiar o Iraque.

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, declarou vitória, após mais de três anos de luta contra o Estado Islâmico, em um discurso nacional exibido na televisão estadual iraquiana no sábado à noite.

As forças iraquianas retomaram as últimas fortalezas do Estado Islâmico nos desertos ocidentais do Iraque mais cedo e garantiram a fronteira do país com a Síria.