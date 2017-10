Iraque afirma ter vencido Estado Islâmico na cidade de Hawija

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, decretou vitória sobre o Estado Islâmico nesta quinta-feira na cidade de Hawija, um dos últimos focos de concentração do grupo extremista no país. O Estado Islâmico vinha usando Hawija como plataforma para ameaçar tanto a cidade de Kirkuk, rica em petróleo, como a região semiautônoma curda.

Há ainda uma operação em andamento contra os extremistas na província de Âmbar. As tropas do Iraque buscam derrotar os militantes das últimas áreas do país ainda controladas por eles.

Abadi anunciou a "liberação de Hawija" e parabenizou os iraquianos e o mundo pela vitória, em comunicado. Apenas uma área da fronteira do Iraque com a Síria segue sob controle do Estado Islâmico, acrescentou a nota.

As forças do Iraque tomaram o centro da cidade mais cedo nesta quinta-feira, segundo militares. À tarde, lutavam pelo controle de um bairro e de várias vilas próximas. O Estado Islâmico tinha quatro campos de treinamento em Hawija, segundo o Exército iraquiano.

O anúncio de Abadi é feito no momento em que ele se reúne em Paris com o presidente da França, Emmanuel Macron. As força francesas se uniram no combate ao grupo extremista em 2015. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários