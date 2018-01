Irã rechaça exigências de Trump sobre mudança em acordo nuclear

Na véspera, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que pode se retirar do pacto iraniano nos próximos meses caso os aliados europeus não solucionem as "cláusulas de suspensão" do tratado - Foto: IstoÉ Dinheiro

O Ministério do Exterior do Irã afirmou neste sábado que não aceitará nenhuma mudança no acordo nuclear firmado com as potências ocidentais em 2015.

"O Irã não aceitará nenhuma mudança no acordo, nem agora nem no futuro. Também não tomaremos maiores ações além dos compromissos firmados em 2015", informou o comunicado publicado pela agência de notícias estatal IRNA.

Na véspera, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que pode se retirar do pacto iraniano nos próximos meses caso os aliados europeus não solucionem as "cláusulas de suspensão" do tratado. No mesmo dia, o líder americano impôs novas sanções contra o Irã, mas não aos setores ligados à atividade nuclear.