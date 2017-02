Irã realiza novos testes de mísseis

Em plena tensão com os Estados Unidos, o Irã iniciou exercícios militares neste sábado com testes de mísseis, informou o os Guardiões da Revolução, por meio do site Sepahnews.

"Diferentes tipos de sistemas de radar e mísseis, centros de comando e controles, sistemas de guerra cibernética, serão usados neste exercício", informou o grupo militar. Os mísseis a serem lançados serão apenas de curto alcance, até 75 quilômetros, também informou o grupo.

Na sexta-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a 25 entidades e indivíduos iranianos, em resposta ao teste com míssil balístico realizado pelo governo do Irã no final de semana anterior.

Ao todo, 13 indivíduos e 12 entidades foram acrescentadas à lista já existente do Escritório de Controle de Ativos de Estrangeiros (Ofac), que congela ativos de indivíduos, entidades e grupos nos Estados Unidos suspeitos de atividades ligadas ao terrorismo e o narcotráfico. Fonte: Dow Jones Newswires, com informações da Sky News.

