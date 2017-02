Irã realiza novo teste de mísseis em meio a tensões com EUA, diz emissora

O Irã realizou nesta quarta-feira um novo teste com mísseis em meio ao nervosismo com os Estados Unidos, que aplicou novas sanções na semana passada por causa de um teste anterior, de acordo com a emissora Fox News, que citou uma fonte oficial americana sob condição de anonimato.

Neste novo teste, Teerã lançou um míssil terra-ar de curto alcance a partir de uma plataforma localizada na região de Semnan, que atingiu cerca de 55 quilômetros, destacou a Fox.

No dia 29 de janeiro, o Irã testou um míssil balístico de médio alcance que explodiu após percorrer cerca de 1.000 quilômetros, um movimento que provocou a convocação de uma reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU.

Após esse lançamento, os EUA impuseram sanções a 13 indivíduos e 12 entidades relacionadas com o programa de mísseis balísticos de Teerã, que anunciou por sua parte medidas recíprocas.

Trump, em seguida, advertiu em seu Twitter que o Irã "está brincando com fogo", sobre o qual o chefe da diplomacia persa, Mohammad Javad Zarif, respondeu que seu país não vai iniciar uma guerra, mas que exercerá a legítima defesa se for necessário.

O Irã defende que tais testes não violam o acordo nuclear, assinado com seis grandes potências em julho de 2015, nem a resolução 2231 da ONU, que proíbe a país a realizar provas com mísseis com capacidade nuclear.

Veja Também

Comentários