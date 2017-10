Irã quer desenvolver setor de petróleo e gás, diz AIE

O Irã está pressionando pelo desenvolvimento do setor de petróleo e gás do país, mesmo diante das incertezas sobre se os Estados Unidos seguirão com o acordo internacional de 2015 para conter o programa nuclear da república islâmica, disse a Agência Internacional de Energia, nesta quinta-feira.

"A flexibilização das sanções permitidas pelo acordo levou o Irã a aumentar a produção acima de 3,8 milhões de barris por dia, ante cerca de 3 milhões de barris por dia no início de 2016, e as exportações mais que dobraram", informou a agência, no relatório mensal do mercado de petróleo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou que não pode garantir o cumprimento do acordo pelo Irã, delegando a decisão para o Congresso, ao mesmo tempo em que o Irã tenta atrair o investimento estrangeiro para a indústria do petróleo.

Veja Também

Comentários