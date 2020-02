Irã falha ao tentar colocar satélite em órbita

A rede estatal de televisão iraniana afirmou que foi frustrada a tentativa de colocar em órbita o satélite de telecomunicações Zafar 1. O contratempo, segundo o governo americano, é o último do programa que poderia avançar as capacidades balísticas do Irã.

A falha, de acordo com o porta-voz do programa espacial iraniano Ahmad Hosseini, aconteceu porque o satélite "não alcançou a velocidade necessária para ser posto em órbita". Apesar disso, Hosseini afirmou que "os motores do estágio 1 e 2 do foguete funcionaram devidamente e o satélite se separou com sucesso dos propulsores". Segundo o porta-voz, o lançamento do satélite de 80 toneladas ainda foi um feito "memorável".

O lançamento aconteceu às 7h15, horário local, na base de lançamentos Iman Khomeini, província de Semnan, à 230 km da capital Teerã.