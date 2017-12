Irã está tentando fortalecer influência no Oriente Médio, diz diretor da CIA

O diretor da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês), Mike Pompeo, afirmou que o Irã está tentando ampliar a influência política do país em toda a extensão do Oriente Médio. As declarações foram feitas na Califórnia durante um fórum sobre o setor de defesa na noite deste sábado.

Pompeo disse também que chegou a enviar uma carta ao general Qassem Soleimani, do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, questionando-o sobre as supostas investidas das forças do Irã contra o Iraque, que é aliado dos Estados Unidos na região. De acordo com o diretor da CIA, a correspondência jamais foi respondida.

Forte adversário do acordo nuclear das potências ocidentais com o Irã, Pompeo disse, no entanto, que a república islâmica está em conformidade com o pacto que aliviou as sanções internacionais. Fonte: Associated Press.