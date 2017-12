Irã diz que acusações dos EUA sobre mísseis no Iêmen são infundadas

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, classificou neste sábado (16) como infundadas as acusações dos Estados Unidos (EUA) de que os mísseis disparados por rebeldes do Iêmen contra a Arábia Saudita foram feitos por Teerã. A informação é da Agência EFE.

"As acusações dos EUA visam a encobrir sua presença e suas ações na região, que podem ser consideradas crimes de guerra", disse Zarif em declarações divulgadas pela agência oficial Irna.

A embaixadora dos EUA na Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley, afirmou nessa quinta-feira (15) que há provas "inequívocas" de que o Irã está fornecendo ilegalmente armas aos rebeldes houthis do Iêmen.

Haley mostrou partes de um míssil, de suposta fabricação iraniana, lançado pelos insurgentes contra a Arábia Saudita, que também acusa o Irã de repassar armamentos para os houthis.

Apesar disso, Zarif ressaltou não ter dúvida de que Haley não tinha provas para apoiar suas declarações.

"Enquanto os EUA acusam o Irã de fornecer armas aos houthis, eles repassam à Arábia Saudita bombas de fragmentação que mataram crianças e idosos no Iêmen", disse o chanceler.

O porta-voz das Forças Armadas do Irã, general Massoud Jazayeri, disse hoje que Haley não tem conhecimento sobre assuntos militares.

"Se os americanos tivessem ciência da alta tecnologia nos mísseis do Iêmen, nunca teriam feito acusações tão ridículas", afirmou.

A Casa Branca acusou, em várias ocasiões, o Irã de ajudar os houthis militarmente, mas não tinha apresentado provas até então.

Os houthis disparam com frequência mísseis contra a Arábia Saudita, uma resposta à coalizão militar liderada por Riad desde 2015 para lutar contra os rebeldes iemenitas.



