Irã designa Comando Central dos EUA como organização terrorista

O Irã anunciou nesta segunda-feira o Comando Central do Departamento de Defesa dos Estados Unidos como uma organização terrorista. O governo iraniano desse modo retaliou, após mais cedo a administração do presidente Donald Trump apontar a Guarda Revolucionária de Teerã como terrorista.

O Comando Central é o órgão do Departamento de Defesa encarregado das Forças Armadas americanas na região que inclui o Irã. O regime de Teerã disse que o anúncio foi feito "em resposta à medida ilegal e imprudente dos EUA".

Não estava claro o impacto prático da decisão iraniana. As crescentes tensões ocorrem no momento em que os dois países mantêm forças ou têm interesses divergentes no Iraque, na Síria e no Iêmen. Fonte: Dow Jones Newswires.