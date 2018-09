Irã continua trabalhando para cumprir metas do acordo nuclear, afirma Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o Irã "continua trabalhando para cumprir as metas do acordo nuclear" e defendeu que uma estratégia de longo prazo seja construída pelos países para lidar com a questão iraniana. "Temos que continuar unidos no compromisso de não proliferação de armas nucleares", disse, durante seu discurso no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Falando logo em seguida ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reforçou as novas sanções americanas ao Irã que entrarão em vigor em novembro, Macron salientou que as relações com o país persa "não podem ser limitadas a uma 'política de sanções e contenção'".