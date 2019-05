Irã confirma suspensão de parte dos compromissos no acordo nuclear de 2015

O Irã informou nesta quarta-feira que está suspendendo alguns compromissos assumidos no âmbito do acordo nuclear de 2015, em um esforço para pressionar potências europeias a ajudar sua economia, num momento de aumento das tensões com os Estados Unidos. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse que o país persa começará a estocar água pesada e urânio pouco enriquecido, revertendo dois elementos importantes do acordo. Os EUA desistiram de apoiar o documento e ainda impuseram sanções contra os iranianos.

Rouhani deu aos seus parceiros no acordo 60 dias para ajudar a reverter as sanções americanas sobre as vendas de petróleo e transações bancárias. Caso contrário, o país iria levar adiante medidas adicionais como o enriquecimento de urânio em formas mais perigosas e a reconstrução de uma instalação nuclear fechada, o que poderia ameaçar toda a iniciativa multilateral. Rouhani disse que a intenção dele era resgatar o acordo nuclear, "não destruí-lo". Fonte: Dow Jones Newswires.