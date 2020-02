Irã confirma duas mortes por coronavírus além de 3 casos de infecção

A mídia estatal ido Irã informou que dois idosos morreram depois de terem teste positivo para o novo coronavírus.

A mídia relatou, nessa quinta-feira (20), que as mortes ocorreram em Qom, na região central do país, Qom. Três iranianos na mesma cidade também foram confirmados como infectados com o vírus. Eles estão recebendo cuidados, e um deles é médico.

Esta é a primeira vez que o Irã confirma casos de infecção pelo novocoronavírus e mortes resultantes da infecção.

Eleição parlamentar

O Irã realiza eleição parlamentar nesta sexta-feira (21), com 7.100 candidatos disputando 290 vagas. A tensão entre Teerã e Washington poderá aumentar caso os conservadores aumentem sua presença.

O presidente Hassan Rouhani prometeu diálogo com os Estados Unidos e países europeus. Ele liderou os esforços para a realização do acordo de 2015 com potências mundiais, que limitou o programa nuclear de Teerã em troca de um abrandamento das sanções impostas ao país.

O governo do presidente Donald Trump se retirou unilateralmente do acordo nuclear em 2018 e voltou a impor sanções. Assim, pró-reformistas e moderados que apoiam o governo de Rouhani passaram a sentir uma situação instável. A economia iraniana se deteriorou, resultando em frequentes manifestações contra o governo.

Muitos que são a favor de reformas não puderam participar da eleição por decisão de um organismo conservador denominado Conselho de Guardiões, que decide quem pode se candidatar.

Conservadores da linha dura, no entanto, estão inclinados a abraçar a onda antiamericana, desencadeada no mês passado com o assassinato do comandante militar iraniano de alto escalão, Qassem Soleimani.

