Irã começa exercício anual da Marinha perto do Estreito de Ormuz

A Marinha do Irã começou um exercício anual próximo ao estratégico Estreito de Ormuz, em seu primeiro grande exercício desde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomar posse, informou a televisão estatal.

A reportagem da TV citou o chefe da Marinha, almirante Habibollah Sayyari, dizendo que a manobra de dois dias cobrirá uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados no Mar de Omã e no Oceano Índico perto do estreito. A reportagem mostrou imagens de navios de guerra e helicópteros iranianos participando do exercício.

Quase um terço de todo o petróleo comercializado pelo mar passa pelo estreito, que já foi palco de confrontos anteriores entre os EUA e o Irã. Mas o exercício não envolve Guarda Revolucionária do Irã, uma força paramilitar que a Marinha dos EUA costuma criticar por ameaçar seus navios.

A 5ª frota da Marinha dos Estados Unidos, com base no Bahrein, não comentou o exercício ou se tem planos de monitorá-lo.

A Marinha do Irã costuma realizar exercícios de guerra que, segundo ela, têm como objetivo melhorar a prontidão contra ameaças. A Marinha também envia seus navios de guerra para águas internacionais fora do Golfo de Áden para combater a pirataria. Fonte: Associated Press.

