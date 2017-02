Irã celebra revolução de 1979 com manifestações e paradas

Os iranianos iniciaram nesta sexta-feira a comemoração do 38º aniversário da revolução islâmica de 1979 no país com festejos populares e paradas em todo o país, que incluíram a aparição do presidente Hassan Rouhani afirmando que o novo presidente dos Estados Unidos é um problema.

Populares entoaram slogans tradicionais contra os Estados Unidos e Israel, centenas de milhares de manifestantes marcharam em direção à praça Azadi, onde o presidente se dirigiu à população. Criticando o novo governo norte-americano, Rouhani afirmou que o Irã "irá responder com força a qualquer ameaça". "Os iranianos vão resistir a seus inimigos até o fim", disse.

No centro da capital, milhares marcharam sob bandeiras do país, algumas com pôsteres e slogans revolucionários. Bandeiras norte-americanas e imagens de Donald Trump foram estendidas sobre o asfalto, onde foram pisadas pelos manifestantes.

Os dois país não têm relações diplomáticas desde 1979, quando estudantes iranianos entraram na embaixada norte-americana e fizeram 52 norte-americanos reféns por 444 dias.

As manifestações comemoram o 11 de fevereiro de 1979, quando seguidores do aiatolá Ruhollah

Khomeini tiraram do poder o xá Reza Pahlavi, aliado de Washington.

A desconfiança dos iranianos em relação aos EUA vem de 1953, quando Washington ajudou a orquestrar um gole que derrubou o popular primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, alçando Pahlavi ao poder. Fonte: Associated Press.

