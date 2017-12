Irã bloqueia acesso a Instagram e Telegram em resposta a protestos

A TV estatal iraniana informou neste domingo que autoridades do país bloquearam o acesso à rede social Instagram e ao serviço de mensagens Telegram no Irã. A reportagem cita uma fonte não identificada afirmando que a decisão está "em linha com a manutenção da paz e da segurança dos cidadãos". "Com uma decisão do Conselho Supremo de Segurança Nacional, atividades do Telegram e Instagram estão temporariamente limitadas."

Mais cedo, o CEO da Telegram, Pavel Durov, já havia anunciado no Twitter que o aplicativo havia sido bloqueado para a maioria dos iranianos. O aplicativo estava sendo usado para compartilhar vídeos dos protestos e datas de novas manifestações. O Facebook, proprietário do Instagram, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Fonte: Associated Press.