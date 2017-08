Irã ameaça retomar programa nuclear se EUA mantiverem ameaças

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, fez uma ameaça direta ao Ocidente nesta terça-feira, ao dizer no Parlamento que seu país é capaz de retomar seu programa nuclear em questão de horas e levá-lo a níveis ainda mais avançados do que na época em que Teerã chegou a um acordo com potências globais para limitar sua capacidade de produzir armas nucleares.

Recentemente, o Parlamento iraniano aprovou novos gastos para o programa de mísseis balísticos de Teerã e para financiar operações estrangeiras do grupo paramilitar conhecido como Guarda Revolucionária.

A aprovação e os comentários de Rouhani são vistos como uma resposta a uma decisão dos EUA de punir indivíduos envolvidos no programa de mísseis do Irã ou que tenham negócios com iranianos. Washington também impôs à Guarda Revolucionária sanções ligadas a terrorismo e implementou um embargo ao comércio de armas.

Se a Casa Branca continuar com "ameaças e sanções" contra o Irã, disse Rouhani no Parlamento, Teerã poderá facilmente reiniciar o programa nuclear.

"O Irã poderá voltar para um nível (nuclear) mais avançado do que no início das negociações" que precederam o acordo de 2015, disse Rouhani, sem fornecer maiores detalhes.

O histórico acordo de dois anos atrás limitou a capacidade de enriquecimento de urânio pelo Irã em troca da suspensão de sanções internacionais a Teerã. Fonte: Associated Press.

