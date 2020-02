IPTU com desconto vence nesta segunda-feira e contribuinte não precisa enfrentar filas

O IPTU vence nesta segunda-feira (10) e os contribuintes não precisam enfrentar filas. De posse do carnê, o contribuinte pode quitar as parcelas nas agências bancárias conveniadas. O boleto também pode ser acessado pelo site: http://www.campogrande.ms.gov.br/iptu/.

O contribuinte que deseja aproveitar o desconto de 10% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem até segunda-feira para fazer o pagamento à vista. Na segunda, também vence o prazo para quem vai parcelar o IPTU, garantindo 5% de desconto.

O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU pode ser pago parcelado em até 10 (dez) vezes com vencimento da 1ª (primeira) parcela em 10/02/2020 e as demais conforme Decreto abaixo:

IPTU/2020 FORMA DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO I – À vista condição antecipada Em parcela única 10 de janeiro de 2020 II – À vista ou parcelado A vista ou 1 ª parcela 10 de fevereiro de 2020 2 ª parcela 10 de março de 2020 3 ª parcela 10 de abril de 2020 4 ª parcela 10 de maio de 2020 5 ª parcela 10 de junho de 2020 6 ª parcela 10 de julho de 2020 7 ª parcela 10 de agosto de 2020 8 ª parcela 10 de setembro de 2020 9 ª parcela 10 de outubro de 2020 10 ª parcela 10 de novembro de 2020

