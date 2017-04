Ipsos: Macron e Le Pen disputarão 2º turno na França, diz boca de urna

O ex-ministro da Economia Emmanuel Macron, do movimento En Marche! (social-liberal), teria vencido neste domingo (23) o primeiro turno das eleições presidenciais na França, segundo o instituto Ipsos. Considerada favorita durante grande parte da campanha, a eurodeputada Marine Le Pen, do partido nacionalista Frente Nacional (extrema direita), acabou em segundo lugar. Ambos encerraram a hegemonia de socialistas e republicanos, que durante 36 anos se alternaram no Palácio do Eliseu, e disputarão o segundo turno em 7 de maio.

As primeiras projeções de boca de urna divulgadas às 20h - 15h de Brasília - indicam que Macron terá em torno de 23,7% dos votos. Com 21,7%, Marine Le Pen, que dominou as pesquisas em 2016 e no início de 2017, acabou vencendo o conservador François Fillon, do partido Republicanos. A disputa, apertada como previam as sondagens, segue em aberto pelo terceiro lugar, disputado entre o conservador e o radical de esquerda Jean-Luc Mélenchon, do movimento França Insubmissa, ambos com 19,5% dos votos.

O cenário final ficou de acordo com as projeções de institutos de pesquisa, que nas últimas duas semanas indicaram a consolidação da candidatura de Emmanuel Macron.

