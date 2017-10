iPhone 8 e iPhone 8 Plus chegam à TIM

O iPhone 8 e iPhone 8 Plus representam a nova geração do iPhone, com um novo design em vidro e alumínio em três lindas cores - Divulgação

A TIM anuncia a chegada da nova geração do iPhone. Hoje (27/10), os clientes já poderão reservar o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus na loja online da operadora (https://lojaonline.tim.com.br/). Os dois modelos estarão disponíveis nas unidades físicas a partir de 03 de novembro.

O iPhone 8 e iPhone 8 Plus representam a nova geração do iPhone, com um novo design em vidro e alumínio em três lindas cores – cinza espacial, prateado e um novo dourado – feito com o vidro mais resistente já usado em um smartphone, tela Retina HD, chip A11 Bionic, além de estar preparado para a melhor experiência em realidade aumentada. A câmera mais popular do mundo ficou ainda melhor, e a recarga sem fio confere ao iPhone uma poderosa nova capacidade. O iPhone 8 Plus tem câmera dupla de 12 megapixels e inclui o modo Retrato com a Iluminação de Retrato, que traz os efeitos artísticos da iluminação de estúdio para dentro do seu iPhone, para que os clientes possam capturar retratos deslumbrantes com efeito de profundidade de campo em cinco estilos diferentes.

Novos e atuais clientes TIM Black terão descontos especiais caso optem por um plano TIM Pós com fidelização. O iPhone 8 de 64GB sai por R$ 3.499 no TIM Pós 7GB, por exemplo. No TIM Pós 20GB, o mesmo modelo custará R$ 3.299.

Os planos TIM Pós trazem pacotes de dados robustos para navegação na maior cobertura 4G do Brasil. Contam ainda com ligações ilimitadas para qualquer operadora e acesso ao TIMmusic by Deezer, maior plataforma de streaming do mundo com mais de 40 milhões de músicas, ao TIM Banca Virtual, que tem mais de 60 títulos disponíveis, e ao TIM Protect Backup, com 30GB de espaço para armazenamento.

Para mais informações sobre preços e planos, acesso www.tim.com.br. Para mais informações sobre o iPhone, acesse www.apple.com/br.