Ipê-Amarelo é símbolo de Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Conhecido por colorir as mais diversas paisagens de Mato Grosso do Sul, o Ipê-Amarelo se tornou símbolo estadual. Nesta terça-feira (17.7), lei publicada em Diário Oficial do Estado (DOE) dá à árvore o título de representação.

Conforme a legislação, de autoria do deputado estadual Renato Câmara, a imagem do Ipê-Amarelo deverá ser empregada em documentos oficiais, imagens publicitárias e peças de comunicação visual quando o Estado tiver o propósito de divulgar as belezas e as características botânicas de Mato Grosso do Sul.

Para o deputado, o título é uma justa homenagem ao Ipê-Amarelo, uma vez que a árvore existe em todas as cidades sul-mato-grossenses e é muito valorizada pelos cidadãos. A medida ainda estimula a preservação da planta, conforme justificativa.

Semana da Farroupilha

A Semana da Farroupilha, realizada tradicionalmente de 14 a 20 de setembro e comemorada nos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), entrou para o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul por meio de lei proposta pelo deputado estadual Enelvo Felini.

“É sabido que os gaúchos ajudaram decisivamente a consolidar o desenvolvimento do nosso Estado, somando esforços para o seu progresso (…) Assim, a inclusão dessas comemorações no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul permitirá o reconhecimento da importância desses irmãos desbravadores, valorizando e conferindo a relevância que os mesmos merecem e fazem jus”, diz justificativa do parlamentar.

Colônia Paraguaia

Proposta pelo deputado estadual Cabo Almi, a Lei nº 5.232 declarou de Utilidade Pública Estadual a Associação da Colônia Paraguaia de Mato Grosso do Sul. Com sede em Campo Grande, a entidade é uma associação de pessoas que tem notável importância para o povo paraguaio que vive em Mato Grosso do Sul, para preservação e propagação de sua cultura no Estado, assim como o importante trabalho social e cultural desenvolvido junto à sociedade sul-mato-grossense.

Ao todo, foram publicadas nove novas leis no DOE de hoje.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro