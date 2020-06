Investir e Morar nos EUA com o Green Card

Venice Beach, na Califórnia - DIVULGAÇÃO

Morar nos Estados Unidos legalmente com o Green Card sempre foi o sonho de muitos brasileiros que desejam ter um estilo de vida americano, com liberdade para morar, trabalhar, estudar e empreender, aproveitando ao máximo as oportunidades de negócios que o mercado americano oferece.

Também muitas famílias que enviam seus filhos para estudar em universidades americanas sonham com a possibilidade de que eles possam seguir por lá, construindo uma carreira de sucesso, com total flexibilidade ao poder trabalhar, estudar e residir livremente, sem as restrições impostas pelos dos vistos de estudante.

O Programa de Visto EB5, criado pelo governo americano no início dos anos 90, tem sido o melhor caminho para concretização destes sonhos, desejos e objetivos, para famílias do mundo todo, inclusive brasileiras.

Nos últimos anos, de acordo com o Relatório Immigrant Visas Issued and Adjustments of Status, os brasileiros têm demonstrado cada vez mais interesse pelos vistos EB-5. Foram: 34 vistos em 2015; 150 em 2016; 282 em 2017; e 388 em 2018. Ou seja, houve um aumento de 1041% entre 2015 e 2018.

A China lidera os pedidos de vistos EB-5, seguida pelo Vietnã e o Brasil ocupa a terceira posição.

Lylian Loureiro, Advisor de Imigração na EB5 para Brasileiros e Gisele Goodwin, Gerente Sênior de RI no CMB Regional Centers

Como funciona o Programa de Visto EB5 na prática

Este programa oficial do governo americano oferece a possibilidade de obter o Green card, ou seja, o visto de residência permanente nos Estados Unidos, para o investidor e sua família, assim considerados cônjuge e filhos solteiros menores de 21 anos.

Através de um investimento mínimo - atualmente no patamar de 900 mil dólares - em um projeto qualificado para o Visto EB5 e que comprove a criação de 10 novos postos de trabalho, é possível aplicar para este visto e entrar para o programa.

De acordo com Lylian Loureiro, Immigration Advisor na EB5 para BRASILEIROS, “os investidores EB-5 do mundo, em sua maioria, optam por fazer o chamado investimento passivo através do gerenciamento de um Centro Regional, uma vez que, por meio dos projetos dessas empresas especializadas, podem ser computados tanto os empregos diretos como os indiretos gerados pelos projetos, o que resulta em uma margem de segurança bastante conservadora para o cumprimento do requisito de criação de empregos, fundamental para obter o Green Card”.

“Outra vantagem é que podem investir em um bom projeto em determinado Estado americano e fixar residência em qualquer outro Estado, ou seja, ter liberdade geográfica e morar onde quiser”, complementa Lylian Loureiro.

Gisele Goodwin, Gerente Sênior de Relações com o Investidor afirma que “os clientes brasileiros buscam um caminho que os levem diretamente à residência permanente, ou seja, à obtenção do green card. Centenas de brasileiros que realizaram seus investimentos EB-5 através dos Centros Regionais CMB estão felizes com o andamento dos projetos. Grande parte dos clientes do CMB vindos da América Latina busca investir em projetos localizados no Texas e na Califórnia, bem como em outras áreas relevantes do país, onde o índice de empregos indiretos e induzidos gerados através de seus investimentos EB-5 é alto e economicamente impactante.”

As novidades do Visto EB5

Desde novembro do ano passado o valor mínimo de investimento subiu para 900 mil dólares conforme a nova regulamentação americana, mas a boa notícia é que, com as novas regras implementadas agora em março de 2020, a fila das análises dos processos EB5 passaram a ser segregadas por país de origem, o que ajuda na redução do tempo de obtenção do primeiro Green card (condicional) no caso de investidores brasileiros.

Para informar, esclarecer todos os detalhes e tirar dúvidas sobre o programa de visto de investidor, a EB5 para BRASILEIROS em parceria com o CMB Regional Centers, estará realizando o WEBINAR VISTO EB5: Situação Atual e Perspectivas Futuras, evento online e gratuito que acontece no próximo dia 30 de junho, terça-feira, às 18 horas com inscrições já abertas. Confira aqui.

Neste evento serão tratados alguns dos aspectos mais relevantes do processo do Visto EB5:

como investir e morar legalmente nos EUA com o Greencard através do investimento mínimo de 900 mil dólares em projetos EB5;

que setores e tipos de projetos EB5 são mais conservadores e seguros para cumprir com os requisitos da imigração e ter sucesso no processo imigratório;

quais as etapas do processo: como começar, quanto tempo demora para receber o Green card, como é feita a devolução do investimento e outras perguntas importantes;

o que mudou e quais são as novas regras do Visto de Investidor;

como se preparar para a vida nos EUA.

Além disso os participantes terão a oportunidade de conversar diretamente com especialistas da EB5 para Brasileiros e do CMB Regional Centers, com experiência de mais de 20 anos no programa EB5.

Este evento também é muito interessante para assessores de investimentos, family offices, gestores financeiros, escritórios jurídicos, contábeis e tributários entre outros profissionais que atuam no assessoramento direto à empresas e famílias, pois nele encontraram informações atualizadas que podem ser de interesse de seus clientes, potenciais investidores qualificados.

Para participar deste evento basta realizar a inscrição prévia no site www.investiremorarnoexterior.com.br

WEBINAR – VISTO EB5 Situação Atual e Perspectivas Futuras

Data: 30/06/2020 (terça-feira)

Horário: 18 horas

Inscrições: www.investiremorarnoexterior.com.br

Mais informações: (11) 9 9441 4011 (WhatsApp) ou contato@eb5parabrasileiros.com.br

