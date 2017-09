Investimentos na segurança de Santa Rita do Pardo são discutidos em sessão plenária

Durante sessão plenária na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira, 1º secretário da Casa de Leis, apresentou indicação pedindo ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, em caráter reiterativo, a urgente designação de Delegado, bem como efetivos da Polícia Civil para atender às necessidades da população de Santa Rita do Pardo.

Teixeira destaca o quão fundamental é a presença de autoridade policial para garantir mais segurança aos cidadãos e maior agilidade no atendimento às ocorrências, uma vez que a região encontra-se em amplo processo de desenvolvimento.

“Com o aumento populacional há a evidente ampliação de ações ilícitas e criminosas, colocando a segurança de todos em risco. Assim, o atendimento a esta reivindicação permitirá a tranquilidade e a agilidade necessária na prestação de serviços da Segurança Pública no município, aguardada por toda a população”, disse Zé Teixeira.

Apoio federal para atender Itaporã

Em plenário, o deputado Zé Teixeira intercedeu também pela aquisição de um veículo adequado para atender à Coordenadoria de Imunização de Itaporã, no transporte de vacinas e medicamentos. A proposição foi endereçada aos deputados federais e senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal.

“A destinação de um veículo que obedeça as normas para o adequado e correto transporte de medicamentos, conforme o estabelecido pela ANVISA, beneficiará toda a comunidade, assegurando qualidade na conservação das vacinas, bons resultados na imunização e mais saúde à população, no que contamos com o apoio e as ações da Bancada Federal”, disse Zé Teixeira.

