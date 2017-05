Investimentos na oredem de R$ 3,4 milhões em infraestrutura urbana já tem os primeiros resultados divulgados

Campo Grande (MS) – Os primeiros resultados das licitações das obras de infraestrutura urbana que serão realizadas pelo Governo do Estado em parceria com as emendas parlamentares federais já começaram a ser divulgadas. Foi publicado nesta sexta-feira (12.5), no Diário Oficial do Estado, quatro resultados de licitações que totalizam investimentos da ordem de R$ 3,4 milhões em Mato Grosso do Sul.

Foram publicados os resultados das obras de pavimentação e drenagem para a rua Maria Augusta de Carvalho e adjacências, no município de Água Clara; para a Vila Pequi, em Coxim; avenida Porto Taboado, em Aparecida do Taboado e para a rua Santos Dumont, no município de Caarapó. A obra de maior valor é a de Aparecida do Taboado que receberá recursos de R$ 1,2 milhão.

De acordo com o diretor presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos Agesul, Emerson Pereira, conforme os resultados das licitações forem saindo e os contratos assinados, já serão dadas as ordens de início dos serviços.

Ao todo o Governo do Estado lançou 31 editais para obras de pavimentação e drenagem, os quais são resultados de emendas parlamentares de deputados federais e totalizam investimentos de R$ 26,5 milhões. As obras também contarão com recursos do Estado.

Raquel Pereira – Secretaria de Infraestrutura (Seinfra)

