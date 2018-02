Investimentos em pesquisas podem tornar MS primeiro estado “carbono neutro” do País

Durante o lançamento, o governador destacou a importância das pesquisas para o setor da agropecuária, que tem peso fundamental no crescimento do PIB do Estado - Foto: Assomasul

Na manhã desta quarta-feira, dia 07, o governador Reinaldo Azambuja participou do lançamento da 13ª edição da Dinapec (Dinâmica Agropecuária), que este ano tem como tema “Agropecuária de Baixo Carbono”. O lançamento da feira, iniciativa da Embrapa e do Sistema Famasul, contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja.

Durante o lançamento o governador destacou a importância das pesquisas para o setor da agropecuária, que tem peso fundamental no crescimento do PIB do Estado.

Reinaldo Azambuja reforçou que o governo de Mato Grosso do Sul vem investindo em logística para o escoamento do que é produzido aqui no Estado, e aumentando a nossa competitividade.

Para o governador os investimentos em pesquisa podem tornar Mato Grosso do Sul o primeiro estado “Carbono Neutro” do País.

A realização da Dinâmica Agropecuária tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (SEDESC), Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja de MS (FUNDEMS).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)