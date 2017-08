Investimentos em infraestrutura de transporte para segurança nas rodovias de Dourados somam R$ 41 mi

Além dos 165 milhões investidos no município pelo Governo do Estado em parceria com a União, pacote com R$ 28 milhões está sendo destinado à recuperação de rodovias na região de Dourados.

Campo Grande (MS) – Adequação da capacidade de tráfego, intersecção na rodovia, construção de traffic calming e restauração asfáltica estão entre as obras custeadas pelo Governo do Estado para garantir a segurança nas rodovias de Dourados e região. O montante de recursos chega a R$ 37 milhões, originários do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

Parte das obras já foi executada, como a adequação da capacidade de tráfego da Rodovia MS-162 em uma extensão de onze quilômetros na avenida Guaicurus.

A pista de acesso ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) pela MS-156 também foi beneficiada, com obra de pavimentação asfáltica e construção de uma intersecção para garantir a segurança dos motoristas.

No local, está sendo construído moderador de tráfego – chamado de traffic calming – para passagem de pedestres. Também está prevista implantação e pavimentação asfáltica da intersecção na rodovia BR-163 no km 3,5, sentido Ponta Porã.

Recuperação

No início do mês, o Governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado pacote de R$ 24 milhões em investimentos nas rodovias de Dourados e região, beneficiando também Douradina e Itaporã, recursos estes também provenientes do Fundersul.

Por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), será executada a restauração asfáltica nas Rodovias: MS-470, MS-156 e MS-379.

Na MS-470, o trecho das obras de restauração asfáltica será do entroncamento com a BR-163 (Vila Cruzaltina) ao entroncamento com a MS-274 (Vila Macaúba).

Outro trecho nesta mesma rodovia que receberá o mesmo tipo de obra é do Entr° da MS/379(Douradina) até o entroncamento com a MS/156(Piraporã).

A MS-156, por sua vez, receberá recuperação asfáltica do entroncamento com a MS-470(Piraporã) até Itaporã. Já na MS-379 o trecho beneficiado será o que liga o Distrito de Panambi ao entroncamento da BR-163, no Anel Viário de Dourados. Também está prevista a restauração asfáltica do Ramal da BR/376, trecho: Entr° BR/376 – Entr° MS/276 (Indápolis).

