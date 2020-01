Investimentos e atuação integrada das forças de segurança reduzem crimes em MS

Outro dado recorde, foi de apreensão de drogas - Foto: PRF/Divulgação

Balanço realizado pela secretaria de Justiça e Segurança Publica de Mato Grosso do Sul, mostram que as medidas de enfrentamento e prevenção à violência no Estado, resultaram na diminuição de 12 tipos de crime no último ano. Em média, os índices de criminalidade tiveram queda de 15% no comparativo 2018-2019.

Os cinco melhores resultados alcançados em 2019 foram em relação aos roubos, assim tipificados: em via pública (-58,4%), seguido de morte (-44%), de veículos (-30,2%), estabelecimento comercial (-23,5%), roubo de modo geral, com queda 18,8%, e em residência (-18,6%) na 6ª posição.

Já os homicídios culposos e dolosos no trânsito, tiveram queda de 7,6% e 11,3%, respectivamente. Os furtos caíram 7,3%; furtos em residência, 12,8%; furto em veículo, 4,2%; e feminicídio, 3,1%.

Outro dado recorde, foi de apreensão de drogas. Conforme a Superintendência de Inteligência, foram apreendidas 367 toneladas, um crescimento de 8% em relação ao ano passado.

Os dados foram apresentados pelo secretário de segurança pública, Antônio Carlos Videira, acompanhado dos comandantes da Polícia Militar, Coronel Waldir Ribeiro Acosta; da Polícia Civil, Marcelo Vargas; do DOF, Coronel Marcos Paulo; do Corpo de Bombeiros, Joilson Alves do Amaral; e o secretário-adjunto C. Barbosa.

Nos últimos cinco anos o governo de Mato Grosso do Sul investiu mais de R$ 130 milhões na segurança pública, que possibilitaram a entrega de 642 viaturas e 755 armamentos, além de munições, equipamentos de proteção e investimentos em concursos, formação e promoções.