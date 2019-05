Investimentos do Governo do Estado garantem melhora de 100% no abastecimento de água em Ivinhema

Campo Grande (MS) – Com investimentos de R$ 2,2 milhões em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), o Governo do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) ampliou o sistema de abastecimento de água de Ivinhema.

A cidade recebeu novo reservatório com capacidade para 800 mil litros de água e outros dois reservatórios foram reformados. “Com esse reservatório da Sanesul, foi possível aumentar em mais de 100% a reservação que o sistema de abastecimento de água da unidade possuía”, disse o engenheiro e gestor do setor de distribuição de água da Sanesul, Alexandre Santos Andrade Monteiro.

O engenheiro explica que essa obra permite maior segurança e confiabilidade na distribuição de água à população de Ivinhema.

O gerente regional da Sanesul, Jair Ribeiro de Oliveira, também ressalta importância desse tipo de investimento estrategicamente planejado: “A cidade cresceu e, consequentemente, o consumo de água também. Para atender a demanda atual e futura foi necessária essa obra que assegura a distribuição de água tratada para as famílias ivinhemenses”.

Novo poço em Amandina

A Sanesul também atendeu a uma outra reivindicação feita pela Prefeitura do Município. Trata-se da perfuração e ativação de um novo poço no distrito de Amandina, que já foi concluída com sucesso e melhorou muito o atendimento às famílias da localidade.

Esse novo poço possui 130 metros de profundidade e produz atualmente uma média de 30 mil litros de água por hora, e foi todo feito com recursos da Sanesul, no valor de R$ 349.751,90.

Assessoria de Comunicação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul)