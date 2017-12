Investimentos do Governo do Estado em Três Lagoas chegam a quase meio bilhão de reais

Governo encontrou 100 km de rede abertos sem estação de tratamento de esgoto. - Foto: Chico Ribeiro

O governador Reinaldo Azambuja autoriza, nesta sexta-feira (15.12), em Três Lagoas, abertura de licitação de obras de restauração de asfalto das principais vias, acesso ao Distrito Industrial, construção de reservatório e implantação de rede de água. O governador assina também ordem de serviço para etapa de restauração de pavimentação já licitada. Esse pacote de obras representa investimento de R$ 33.605.217,91.

A soma de todos os investimentos públicos feitos nos últimos três anos em Três Lagoas chega a R$ 466,7 milhões. A cidade é a que tem o maior investimento em obras de sistema de água tratada e esgotamento sanitário do Estado. São R$ 146.780.379,25. Os investimentos incluem recursos próprios do Estado e do Governo Federal, através de convênios e transferências, além de verbas alocadas por meio de emendas parlamentares.

Em Três Lagoas, o governador participa, ainda, da inauguração do Instituto Senai de Inovação em Biomassa (ISI Biomassa), que vai dar suporte tecnológico às indústrias locais. Reinaldo Azambuja participa do evento junto com o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, do presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, e do diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero.

Durante a agenda, a Câmara Municipal fará a entrega do título de Cidadão Treslagoense, concedido ao governador em reconhecimento “aos investimentos e ações que sustentam o desenvolvimento econômico, social e urbano” da cidade. Os dirigentes da CNI, Fiems e Senai também serão homenageados pela Câmara de Vereadores.

O plano de revitalização das principais avenidas e o programa de universalização dos serviços de água tratada e esgotamento sanitário é comemorado pelo prefeito Ângelo Guerreiro.

“As obras do Governo do Estado são muito bem-vindas. Além de embelezar a entrada da cidade e facilitar o fluxo, reduzindo acidentes na rua Clodoaldo Garcia, facilita o trânsito também com o recapeamento de uma parte e pavimentação de outra parte da avenida Olyntho Mancini. As obras de drenagem e pavimentação nas ruas do Detran e da 1ª Delegacia de Polícia vão resolver um problema crônico em um local de grande fluxo. Além disso, têm as obras de pavimentação do acesso ao núcleo Industrial e os recursos para o saneamento”, diz Guerreiro.

O governador Reinaldo Azambuja chega no início da manhã e fala à imprensa ainda no aeroporto de Três Lagoas. Em seguida, assina autorização para licitações de restauração de asfalto, ordem de serviço para a pavimentação do acesso que liga o aeroporto ao Distrito Industrial; construção de reservatório, implantação de 26 mil metros de rede de distribuição de água e ativação de três poços.

Ele ainda participa da solenidade de inauguração do Instituto Senai de Inovação em Biomassa de Três Lagoas, no bairro Santa Luzia. Em seguida, no mesmo local, o presidente da Câmara Municipal, André Luiz, faz a entrega solene do Título de Cidadão Três-Lagoense ao governador Reinaldo Azambuja.

Potencial econômico

Para o governador, todos os investimentos públicos têm impacto nos elos da cadeia industrial, no comércio e setor de serviços, gera empregos e oportunidades de renda. Reinaldo Azambuja considera o investimento do Senai, de R$ 35 milhões, na construção do instituto de inovação tecnológica, com laboratórios de ponta, “um suporte importante ao polo Industrial de Três Lagoas e também aos demais parques industriais do Estado e do País”.

A indústria é o segmento que mais contribui para a geração de riquezas e detém 52% do PIB total do município. O PIB Industrial de Três Lagoas, de R$ 3,3 bilhões, é o segundo maior de Mato Grosso do Sul, atrás apenas da Capital com R$ 3,9 bilhões. Os quatro núcleos industriais comportam cerca de 423 estabelecimentos, que empregam 11.680 trabalhadores. Hoje Três Lagoas é o carro-chefe das exportações de produtos industrializados do Estado. Até novembro as vendas externas somaram US$ 964,7 milhões, superando em 192% as exportações de Campo Grande.

Todas as principais vias serão recuperadas

O pacote de obras em Três Lagoas inclui recuperação da pavimentação nas principais vias, asfalto novo, drenagem de águas pluviais e saneamento básico. Será licitada a restauração do asfalto nos seguintes trechos: Rua Dr. Oscar Guimarães, entre a avenida Capitão Olyntho Mancini e a rua Zuleide Perez Tabox, e as ruas Coronel Josino da Cunha e Egídio Tomé, numa área de 2.500,00 m². Serão investidos R$ 260 mil.

Ainda estão incluídas, as vias Zuleide Perez Tabox, entre a rua Duque de Caxias e Aldair Rosa de Oliveira, numa área de 20.500 m². Investimento de R$ 1,4 milhão. A Avenida Clodoaldo Garcia, entre a avenida Rosário Congro e a rua New York, numa área de 54.000 m². Investimento de R$ 4,5 milhões.

Restauração do asfalto da avenida Capitão Olyntho Mancini, entre as avenidas Ranulpho Marques Leal e Ponta Porã, e pavimentação e drenagem entre as ruas Alba Cândida Pereira e avenida Ponta Porã, numa área de 5.000,00 m². Investimento de R$ 3,9 milhões.

Restauração de asfalto e pavimentação de acesso ao Detran, entre as ruas Mario Mancine e Dr. Oscar Guimarães; avenida Antonio Trajano, trecho da avenida Dr. Oscar Guimarães, entre as ruas Mário Cesar e Joaquim Tiago da Silva, numa área de 4.000 m². Investimento de R$ 550 mil.

Assinatura de ordem de serviço para a pavimentação do acesso que liga o aeroporto ao núcleo Industrial, numa extensão de 1,338 Km. A obra está orçada em R$ 2.369.858,98.

Licitação de um reservatório de 4.000 m³, implantação de 26 mil metros de rede de água e ativação de três poços tubulares profundos. Investimento de R$ 20.625.358,93.

Para as obras de drenagem, há recursos de duas emendas, uma da senadora Simone Tebet, no valor de R$ 620.214,95 (em análise) e outra do deputado Carlos Marun, no valor de R$ 404.033,02 (contingenciada).