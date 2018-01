Investimentos do Governo do Estado em Corumbá ultrapassam R$ 100 milhões

O prefeito Marcelo Iunes destacou a parceria com o Governo do Estado - Fotos: Chico Ribeiro

A governadora em exercício Rose Modesto vistoria obras nesta quinta-feira (11) e discute projetos para melhorar a qualidade de vida da população de Corumbá e Ladário, no Pantanal Sul-mato-grossense. Os investimentos na “Cidade Branca” ultrapassam a marca de R$ 100 milhões. Participam da visita os secretários Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e Carlos Coimbra (Saúde).

Rose fez questão de acompanhar as obras de perto. “Viemos verificar pessoalmente e reafirmar os compromissos já assumidos com o saudoso prefeito Ruiter Cunha e, mais recentemente, com o Marcelo Iunes. São investimentos que vão garantir saúde à população e infraestrutura para o município”, disse.

O Governo do Estado vai investir R$ 11 milhões na reforma e ampliação do Hospital de Corumbá. O projeto inclui a construção de novo pronto socorro e a reestruturação de todo o hospital, ampliando o número de leitos e garantindo melhor atendimento à população.

“Já estamos com o recurso disponível para essa obra e prontos para firmarmos mais uma parceria com a Prefeitura de Corumbá. Só depende da finalização desse projeto. O governador Reinaldo Azambuja tem urgência, o prefeito Marcelo da mesma forma. Tem essa questão burocrática, mas vemos a Prefeitura totalmente comprometida, correndo contra o tempo. Se Deus quiser, até o final de janeiro, até o dia 31, já vai estar pronto para assinar o convênio. Queremos em junho ou julho inaugurar a parte do centro obstétrico”, afirmou a governadora em exercício.

Segundo o secretário Carlos Coimbra, a previsão é de que as obras tenham início no final de abril de 2018 e o prazo para conclusão de todo o complexo é de 1 ano. “Mais leitos serão implementados, um novo pronto socorro, centro obstétrico, a recepção geral está sendo concluída, as áreas de internação, então, uma reestruturação toda do hospital, garantindo assim um melhor atendimento à população, não só de Corumbá, mas de Ladário, inclusive do país vizinho, a gente sabe que Corumbá atende muitos irmãos bolivianos que procuram atendimento”, disse.

Mais investimentos

O Governo de Mato Grosso do Sul investe também R$ 85 milhões em água e esgoto para Corumbá, resolvendo definitivamente o problema de falta d’água na cidade e garantindo a universalização do esgoto. De acordo com o secretário Marcelo Miglioli, o investimento garante o abastecimento da cidade pelos próximos 30 anos.

Além disso, a primeira etapa do recapeamento em Corumbá já está sendo executada pelo governo estadual e mais 102 quadras serão recapeadas, em um contrato de R$ 11 milhões. O governo do Estado também está investindo nas estradas transpantaneiras.

“É um volume muito grande de investimento que, eu não tenho a menor dúvida, muda completamente a qualidade de vida da população de Corumbá. Isso graças a uma parceria que foi iniciada ainda com o governo Ruiter e que tem continuidade com o prefeito Marcelo e que isso traz um benefício que o Governo Reinaldo Azambuja busca: que é a melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou o secretário Marcelo Miglioli.

O prefeito Marcelo Iunes destacou a parceria com o Governo do Estado. “Esse é um alinhamento nosso, da prefeitura municipal de Corumbá, junto com o governador do Estado, dando continuidade com o alinhamento com o ex-prefeito. Só tenho a agradecer ao governador Reinaldo Azambuja”, afirmou.