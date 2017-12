Investimentos do Governo do Estado em Angélica acabam com transtorno da falta de água tratada

O governador Reinaldo Azambuja entregou nesta segunda-feira (18) a obra que, segundo ele, abre caminho para ampliar o desenvolvimento do município - Divulgação

Com produção anual de milhares de toneladas de cana de açúcar, Angélica recebeu do governo estadual obra de pavimentação asfáltica de trecho da MS-274 que além de segurança de tráfego facilitou o escoamento da produção do setor sucroalcooleiro.

Executada com recursos estaduais, a obra contemplou o acesso da rodovia à usina Adecoagro, e contou com investimento superior a R$ 16 milhões. O governador Reinaldo Azambuja entregou nesta segunda-feira (18) a obra que, segundo ele, abre caminho para ampliar o desenvolvimento do município.

Prefeito de Angélica, Roberto Cavalcanti, agradeceu a sensibilidade do Governo do Estado e destacou a importância dos investimentos.

Com os investimentos no município, que ultrapassam R$ 20 milhões e incluem ampliação da rede de abastecimento, será dado um fim ao transtorno dos moradores que, frequentemente, sofrem com a falta de água.

