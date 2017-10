Investigação sobre a Rússia também afeta interesses de democratas, nos EUA

A acusação de encobrimento de lobbying estrangeiro contra dois ex-membros da campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou sombras contra três poderosas empresas de lobbying de Washington, com ligações tanto com o Partido Republicano quanto com os democratas.

Isso aumenta o interesse ambos os partidos na investigação, que envolve o irmão do ex-diretor da campanha da democrata Hillary Clinton, John Podestà.

Usando um pseudônimo, o Podesta Group, fundado por Tony Podestà, está entre as três empresas citadas na acusação. Nenhuma, no entanto, foi acusada de cometer crimes. Podestà não é mais sócio da empresa.

O caso contra os ex-membros da campanha de Trump, Paul Manafort e Rick Gates, envolve o Podesta Group e duas outras empresas no encobrimento de lobbying do partido que governou Ucrânia de 2012 a 2014. Fonte: Associated Press.