Inverno será de tempo seco, pouca chuva, e temperaturas acima da média em MS

As temperaturas deverão permanecer acima da média neste inverno em grande parte de Mato Grosso do Sul. - (Foto: Mônica Alves)

Tradicionalmente o inverno é a estação do ano caracterizada pelo tempo seco e frio intenso. Mas este ano, a estação que se inicia às 18h44 deste sábado, 21 de junho e terminará às 10h31 do dia 23 de setembro pode trazer algumas condições diferentes como temperaturas elevadas.

Prognóstico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que a região centro-oeste que já vem apresentando baixa umidade do ar, mantenha essa condição, que pode ter valores abaixo dos 30% e alguns picos abaixo de 20%. Sobre as chuvas, o boletim prevê alta probabilidade de as chuvas ocorrerem dentro a ligeiramente abaixo da média em grande parte do Estado, exceto no centro-sul onde poderão ocorrer chuvas acima da média.

Estimativa de chuva e temperatura para os meses de inverno

As temperaturas deverão permanecer acima da média neste inverno em grande parte de Mato Grosso do Sul. O motivo é a permanência de massas de ar seco e quente, principalmente nos meses de agosto e setembro, podendo favorecer a ocorrência de queimadas e incêndios florestais. A passagem de algumas massas de ar frio continentais na região leste,irão contribuir para que as temperaturas fiquem abaixo da média histórica para o período.