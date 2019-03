Inundações repentinas e deslizamentos deixam 58 mortos na indonésia

Enchentes relâmpago e deslizamentos de terra provocados por dias de chuvas torrenciais deixaram pelo menos 58 mortos neste domingo, 17, em aldeias nas montanhas em Papua, na Indonésia. Outras 74 pessoas ficaram feridas.

O desastre no distrito de Jayapura submergiu centenas de casas em água com barro e lama. As inundações e os deslizamentos também destruíram estradas e pontes, dificultando os esforços de resgate, segundo o porta-voz da Agência Nacional de Desastres da Indonésia, Sutopo Purwo Nugroho.

Nugroho disse que 58 corpos foram retirados da lama e destroços até a manhã deste domingo. Outras 74 pessoas foram hospitalizadas, muitas delas com ossos quebrados e ferimentos na cabeça. Os mortos incluíram três crianças que se afogaram após o início das enchentes, ainda na tarde desse sábado, 16. O porta-voz ainda disse que o número de mortos e feridos provavelmente aumentará, já que muitas áreas atingidas ainda não foram alcançadas.

"Estamos sobrecarregados com tantos feridos", disse Haerul Lee, chefe da Secretaria de Saúde de Jayapura, acrescentando que algumas instalações médicas foram atingidas por quedas de energia. A administração provincial de Papua declarou uma emergência de duas semanas e busca obter assistência do governo.

O local mais atingido foi o subdistrito de Sentani, onde um grande desmoronamento ocorreu no início deste domingo, seguido do transbordamento de um rio, o que acabou arrastando os moradores do local em uma correnteza de troncos pesados e detritos. A Agência de Desastres ainda afirma que as equipes de resgate estão evacuando mais de 4 mil pessoas para abrigos temporários.

Chuvas sazonais causam frequentes deslizamentos de terra e inundações que matam dezenas cada ano na Indonésia, uma cadeia de 17.000 ilhas onde boa parte dos seus 260 milhões de habitantes vivem em áreas montanhosas ou perto de planícies de inundação. (com agência internacional)