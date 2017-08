Inundações matam pelo menos 56 pessoas no Sudeste Asiático

Pelo menos 26 pessoas morreram nas inundações que afetam o norte do Vietnã, enquanto na Tailândia foram declaradas 28 mortes por causa do transbordamento de rios no nordeste do pai. No Laos, houve duas mortes. As informações são da agência de notícias EFE.

Equipes de busca e resgate vietnamitas trabalham para localizar 15 pessoas desaparecidas e advertem quanto ao risco de que deslizamentos de terra e inundações tenham danificado estradas, informa relatório do Comitê Central para Prevenção e Controle de Desastres Naturais.

Na Tailândia, dez províncias continuam afetadas pela cheia em consequência de um forte temporal que castigou a região.

O Departamento para a Prevenção e Mitigação de Desastres informou hoje (7) que houve 1,8 milhão de atingidos nas 44 províncias que sofreram inundações.

Dois cidadãos da província de Oudomxay, norte do Laos, morreram devido a uma súbita enchente após fortes chuvas que castigaram a região durante o fim de semana.

