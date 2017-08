Inundações diminuem em Houston, mas Harvey ainda traz riscos aos EUA

A região da Costa do Golfo do México nos Estados Unidos ainda enfrenta riscos nesta quinta-feira, diante das grandes enchentes causadas pela depressão tropical Harvey. Houve uma série de explosões em uma fábrica do setor químico, embora em Houston as águas tenham baixado, após dias de chuvas torrenciais.

Beaumont e Port Arthur, no Texas, enfrentam a elevação das águas, enquanto o Corpo de Bombeiros de Houston informou que iniciaria uma busca rua por rua em milhares de casas inundadas. Pelo menos 31 mortes foram confirmadas, entre eles de seis membros da mesma família, quatro deles crianças, que foram retirados na quarta-feira de uma van. "Infelizmente, parece que nossos piores temores se materializaram", lamentou o xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez, após o desaparecimento do veículo no fim de semana.

Na região de Houston, uma fábrica de produtos químicos ficou sem energia por causa das enchentes na área, o que resultou em duas explosões no início da quinta-feira, informou a Arkema, companhia operadora da fábrica localizada em Crosby, no Texas. A falta de refrigeração para os produtos químicos gerou o risco, já que eles se tornam voláteis com o aumento das temperaturas.

Outra ameaça estava a leste de Houston, onde as condições meteorológicas pioravam perto da divisa com a Louisiana. As cidades de Beaumont e Port Arthur retiraram moradores, após Harvey voltar a atingir a terra pela segunda vez em seis dias. Harvey chegou ao sudoeste da Louisiana com mais força, mas já foi rebaixado para depressão tropical.

Ainda assim, meteorologistas advertem que Harvey tem potencial para causar muita chuva e estragos. Deve chover de 10 a 20 centímetros na divisa entre a Louisiana, o Texas e o Kentucky até a sexta-feira, mas em alguns locais pode cair ainda mais água e haver enchentes.

Para boa parte da área de Houston, os meteorologistas dizem que a chuva está em grande medida terminando. "Nós temos boas notícias", disse Jeff Lindner, meteorologista do distrito de controle de enchentes do condado de Harris. "Os níveis da água estão diminuindo."

Dois importantes aeroportos de Houston haviam retomado o funcionamento na quarta-feira e autoridades dizem que devem ser retomados parcialmente os serviços de ônibus e trens leves, bem como a coleta de lixo. Muitas casas da região de Houston, porém, estão alagadas e devem seguir assim durante dias ou semanas. Autoridades informaram que centros de emergência na área da cidade têm recebido mais de mil chamadas por hora com pedidos de ajuda. Fonte: Associated Press.

