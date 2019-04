INTERNACIONAL Inundações atingem o Irã e deixam mortos e feridos 6 abril 2019 - 12h41 Tweet Divulgação Reuters / Direitos reservados O número de mortes em consequência da forte chuva no Irã é de pelo menos 70 pessoas, além de feridos. As chuvas torrenciais continuam a atingir o país, sobretudo a região sudoeste, onde neste sábado (6) moradores foram retirados de suas casas em cidades e aldeias pelo risco de inundações e deslizamentos de terra.

Desde o dia 19 de março a chuva não para de atingir regiões iranianas. Foram resgatadas por helicóptero cerca de mil pessoas que vivem em aldeias que ficaram praticamente submersas.



Dezenas de estradas estão bloqueadas e 350 pontes e canais foram danificados devido à forte chuva, que deve continuar até a próxima terça-feira (9).



Hoje, o Kuwait enviou a primeira ajuda humanitária, incluindo alimentos, remédios e água, entre outros produtos.



A forte chuva que começou nas províncias do norte, atinge agora quase todo o país, causando graves danos.



Há 25 províncias afetadas.



*Com informações da RTP (emissora pública de televisão de Portugal) e da Irna (Agência pública de informações do Irã)